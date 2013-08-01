الحلقة (22) من "طاحون الشر 2": نرجس توافق مؤقتا على الزواج من البري

كتب : شاهيستا شريف منذ 59 دقيقة

في أحداث الحلقة "الثانية والعشرون" من مسلسل "طاحون الشر 2" يقول عاصم للبري إنه طلب الزواج من نرجس حتى ترفضه وتضطر للزواج من البري، وأن عاصم سيتنازل عن ماله إذا وافقت على الزواج من البري. يقول له إن زواجه سيكلفه حوالي 4000 ذهبة فيطلب منه أن يخدمه خدمة وسيحول إيصال الأمانة باسمه حتى يمكنه الضغط على نرجس والزواج منها، ويطلب منه أذية أبو ناصر. تذهب أم ميسر لفخرية وتستغرب فخرية رجوع عاصم في قراره من الزواج من نرجس، وينتظر البري أن تخبره أم ميسر بقبول نرجس الزواج منه حتي يذهب لأبو ناصر.

يطلب عاصم من فخرية أن تقنع نرجس بالموافقة الكاذبة على الزواج من البري ليتنازل عن إيصال الأمانة ضدها، ويخبر فخرية عن عدم رغبته في الزواج من نرجس لأن البري طلبها قبله. ترفض نرجس الكذب وقول أنها موافقة، فتقنعها فخرية وتقول نرجس إنها ستقول لأم ميسر أنها موافقة لكنها سترفض عند كتب الكتاب.

يخرج أبو شكري من السجن ويرحب به أهل الحارة. ويذهب موظف كاتب العدل ويتنازل أبو شكري عن حصته بالبيت والخان وكل شئ ورثه من أخيه لفخرية. وتستغرب نرجس وتسأل عن سبب تنازل أبو شكري عن حقه. يذهب عاصم لاستلام الخان من أبو شكري. يزعل ناصر على الخان لأنه كان يحس أنه مسؤول عنه، ويشك الشباب أن أبو شكري أجبر بالقوة حتى يتنازل لفخرية عنه.

تقول أم صبحي إن أطفال ملك يبكون ويسألون عنها بعد هروبها من البيت، ويقول صبحي لأبيه أنها عندها حق أن تغضب لأنها لا تقبل أن تأتي لها درة. تطلب أم صبحي من صبحي أن يذهب للداية ويسأل عن زوجته ملك ولكنه يرفض فتقنعه من أجل أولاده. ثم تطلب أم صبحي من أم ميسر أن تبحث عن ملك في كل بيت بالحارة.

يحكي عامر لناصر عن مقابلته لعاصم وتهديده له بالقانون. ويقول أنه سيدخل على حارة الشماعيين ويفتح بيت العائلة. ثم يهجم الشباب الذي أرسلهم كامل على عامر وناصر ويضربوهم، حتى يظهر أبو ناصر ويطلق الرصاص في الهواء فيخافون ويجروا. يرى البري ما حدث ويحكي لعاصم ويقول له أن أبو ناصر يحمل معه سلاح. يقول أبو ناصر لأهله ألا يطلع أحد منهم خارج الحارة، وتقول وفاء أنها ستذهب لحل هذه المشكلة.

يذكر أن مسلسل "طاحون الشر 2" هو مسلسل سوري من بطولة بسام كوسا، منى واصف، صباح الجزائري، سلمى المصري، وميلاد يوسف، ومن تأليف مروان قاووق وإخراج "ناجي طعمي". تدور أحداث المسلسل في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، و تناقش الصراعات على السلطة والمال والثأر والحب.