أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (23) من "الركين": جيكا يكتشف امتلاك سميح جهاز للتجسس على من حوله

Google+ Print
الحلقة (23) من "الركين": جيكا يكتشف امتلاك سميح جهاز للتجسس على من حوله الحلقة (23) من "الركين": جيكا يكتشف امتلاك سميح جهاز للتجسس على من حوله

كتب : محمود عباس منذ 53 دقيقة

تبدأ الحلقة 23 من مسلسل الركين باستمرار جيكا في جمع أدلة فساد سميح، حيث يعلم بامتلاكه لجهاز تسنط يستخدمه للتجسس على كل من حوله، ويقوم جيكا بإعطاء هذا المستند للصحفية ألفت إيذانا بالبدء في كشف ألاعيب سميح وفساده.

وتدور الحلقة 23 من مسلسل الركين حول قيام رينا وإنجي بالذهاب إلى شوقي في مكتبه، وتقوم رينا بمخادعته ومقابلة مدير مكتبه الذي يفشي لها كل أسرار سميح وانتهازيته ووصوليته، وتستمر رينا في محاسرة سميح في نطاق عائلته، وتنتقل الحلقة إلى راضي، شقيق جيكا، الذي يقرر الانتقام من زميله الذي كسر قدمه من قبل، فيقوم بتصويب سكينة في وجهه وإحداث جرح عميق له، ويتدخل جيكا ويقوم بإنهاء الأمر وديا بين شقيقه وخصمه، وتعود الحلقة إلى سميح الذي يبدأ في تنفيذ مخططه لخداع المواطنين عقب نجاحه بمجلس الشعب، حيث يقوم المخرج طارق بتعريفه على إحدى أساتذة الإلقاء التي تبدأ في تلقينه دروسا في إقناع الآخر، ويقرر جيكا أن ينفذ خطته لرد شرف شقيقته فوقية من عصام الذي تزوجها عرفيا، فيقوم بالاتفاق مع أحد المسجلين ويتفق معه على حبس هذا الشاب وإجباره على تصحيح خطأه، وتستطيع سوزان خداع شفيق لها وانتحاله شخصية الدكتور حسين، وتندم ندما شديدا للوقوع في حبه وتقرر طرده من حياتها، ويتعرض عادلي ،والد سميحة، إلى غيبوبة حادة ينقذه منها جاره يوسف الذي يقرر الاعتناء به ورعايته.

يذكر أن مسلسل الركين من تأليف وإخراج جمال عبد الحميد، بطولة محمود عبد المغني ولقاء الخميسي وإيمان العاصي وأحمد وفيق، ويشارك في بطولته محمود الجندي وأحمد خليل ونيهال عمبر ومحمد متولي ومفيد عاشور وسعيد طرابيك ومحمود عبد الغفار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي