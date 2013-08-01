الحلقة (23) من "الركين": جيكا يكتشف امتلاك سميح جهاز للتجسس على من حوله

كتب : محمود عباس منذ 53 دقيقة

تبدأ الحلقة 23 من مسلسل الركين باستمرار جيكا في جمع أدلة فساد سميح، حيث يعلم بامتلاكه لجهاز تسنط يستخدمه للتجسس على كل من حوله، ويقوم جيكا بإعطاء هذا المستند للصحفية ألفت إيذانا بالبدء في كشف ألاعيب سميح وفساده.

وتدور الحلقة 23 من مسلسل الركين حول قيام رينا وإنجي بالذهاب إلى شوقي في مكتبه، وتقوم رينا بمخادعته ومقابلة مدير مكتبه الذي يفشي لها كل أسرار سميح وانتهازيته ووصوليته، وتستمر رينا في محاسرة سميح في نطاق عائلته، وتنتقل الحلقة إلى راضي، شقيق جيكا، الذي يقرر الانتقام من زميله الذي كسر قدمه من قبل، فيقوم بتصويب سكينة في وجهه وإحداث جرح عميق له، ويتدخل جيكا ويقوم بإنهاء الأمر وديا بين شقيقه وخصمه، وتعود الحلقة إلى سميح الذي يبدأ في تنفيذ مخططه لخداع المواطنين عقب نجاحه بمجلس الشعب، حيث يقوم المخرج طارق بتعريفه على إحدى أساتذة الإلقاء التي تبدأ في تلقينه دروسا في إقناع الآخر، ويقرر جيكا أن ينفذ خطته لرد شرف شقيقته فوقية من عصام الذي تزوجها عرفيا، فيقوم بالاتفاق مع أحد المسجلين ويتفق معه على حبس هذا الشاب وإجباره على تصحيح خطأه، وتستطيع سوزان خداع شفيق لها وانتحاله شخصية الدكتور حسين، وتندم ندما شديدا للوقوع في حبه وتقرر طرده من حياتها، ويتعرض عادلي ،والد سميحة، إلى غيبوبة حادة ينقذه منها جاره يوسف الذي يقرر الاعتناء به ورعايته.

يذكر أن مسلسل الركين من تأليف وإخراج جمال عبد الحميد، بطولة محمود عبد المغني ولقاء الخميسي وإيمان العاصي وأحمد وفيق، ويشارك في بطولته محمود الجندي وأحمد خليل ونيهال عمبر ومحمد متولي ومفيد عاشور وسعيد طرابيك ومحمود عبد الغفار.