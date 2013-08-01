الحلقة (23) من "اسم مؤقت": صبري يعترف ليوسف أنه والده

كتب : روان مسعد منذ 35 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل اسم مؤقت، تخلي حسام عن قضية يوسف، وبلغ ضباطه بعد التحدث في ذلك الموضوع نهائيا، كما طلبت سهير من يوسف إلغاء مؤتمر رأفت الراوي المقرر عقده ليقول فيه رأفت كل الحقائق على مدار رحلته الانتخابية، مقابل أن تعيد له هالة.

ذهبت شجن لفارس عسكر، وتذكرت الاتفاق بينها وبين يوسف وصبري، بأن تدفع له الأموال مقابل أن يتركها تعيش، ثم تبدأ حياة جديدة باسم وهوية جديدة، كما اعترفت أنها قامت بهذا التزوير بمساعدة الشرطة.

ذهب يوسف لرأفت الراوي وطلب منه إلغاء المؤتمر لكنه رفض، فأفقده يوسف الوعي، وخطفه، لحين انتهاء المؤتمر الصحفي، واتضح أن هناك علاقة بين صبري وحافظ مشهور، وكان صبري وراء محاولة اغتيال حافظ مشهور التي كانت وهمية لزيادة فرص المرشح الرئاسي، كما أن حافظ مشهور وراء إلغاء المؤتمر الصحفي.

عادت هالة إلى عمها بمجرد إلغاء المؤتمر الصحفي، ثم تحدث صبري إلى يوسف وقال له أنه والده، ويريد أن يراه.

مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف، وشيرين عادل وداليا مصطفى، وعايدة رياض، وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.