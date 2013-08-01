الحلقة (22) من "عطر الجنة": مشاجرة بين يوسف ومنال

كتب : ندى سامي منذ 34 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (22) من مسلسل عطر الجنة، خليفة يقابل بدر زوج ابنته، لأول مرة ليتفاهم معه ويستفسر منه عن سبب طلاقه لابنته، وأثناء المقابلة طلب بدر من خليفة أن يترجى زوجته منال ألا تفصح عن زواجه من مها لزوجته الثانية هند، فطمأنه أن منال لا يمكن أن تخبر هند لأنها تخشي عليها من الصدمة.

وأثناء حديث خليفة مع بدر، طلبت منال من أختها أن تزرها في المنزل لكي تخبرها بزواج بدر، ولكنها تراجعت في آخر وقت على أن تفصح لأختها، واتصل بدر بزوجته وأمرها بالعودة إلى المنزل قبل أن تخبرها منال بقصة زواجه.

قرر يوسف أن يراقب منال حتى يتأكد من خيانتها لأبيه، وأثناء مقابلتها لأحد الأصدقاء قابلها يوسف وتشاجر معها وطلب منها أن تعود إلى منزل أبيها دون أن يعلم أبيه أي شيء عن خيانتها، فاستعجبت منال من كلام يوسف، واضطرت أن تخبره بالحقيقة وروت له قصة اخته مها وزواجها من بدر زوج هند.

يذكر أن مسلسل "عطر الجنة" من تأليف حمد بدر وإخراج سائد الهواري، وبطولة زهرة عرفات وعبدالله أبوشهري وهيا عبدالسلام وأسيل عمران وأسمهان توفيق وعلي محسن وعبدالله الإمام.