الحلقة (23) من "الشك": فايق غالب يتزوج من "وسيلة".. و"أدهم" يهدي "منال" مسدس هدية

كتب : محمد أبو ضيف منذ 30 دقيقة

شهدت الحلقة "23"، من مسلسل "الشك"، مغادرة سمر قصر شقيقها وسيلة، بعد تقدم فايق غالب للزواج منها، وهو اعتبرته سمر تكرارا لواقعة زواجها من أدهم الذي كانت تربطها به علاقة حب قبل الزواج من وسيلة، اعتقادا منها أن فايق غالب كان يسعى للزواج منها.

وأهدى أدهم زوجة فايق غالب المحامي نوال "مسدس" هدية، وبدأ في التقرب منها، بعد رفض سمر الزواج منه.

فيما تكشف سعاد أن حرق مكتبة "نبيل شرف الدين"، والذي يقوم بدوره الفنانة حسين فهمي، بتحريض من "وسيلة" والتي تسعى لتزويج سعاد من "نبيل".

ويطلق فايق غالب منال زوجته، ليتمم الزواج من وسيلة، والذي يسعى للزواج منها من قبل طلاقها من أدهم في صراح بينهما على الاستيلاء على أموالها، الذي تركها لها قاصد خير.

يشارك في بطولة العمل كل من رغدة، ومي عزالدين، وحسين فهمي، وصابرين، ومكسيم خليل، ونضال الشافعي وريم البارودي، وأحمد عصام، وكريم أبو زيد، و هبة مجدي، وهو قصة و سيناريو و حوار أحمد محمود أبو زيد و إخراج محمد النقلي.