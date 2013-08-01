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الحلقة (22) من "آسيا": بحر ينقذ ورد من الموت

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الحلقة (22) من "آسيا": بحر ينقذ ورد من الموت الحلقة (22) من "آسيا": بحر ينقذ ورد من الموت

كتب : ندى سامي منذ 28 دقيقة

جاء أحداث الحلقة (22) من مسلسل آسيا أن ورد تروي لفارس، اتفاقها مع فلاديمير حتى تنتقم منه لأنه غدر بها وقتل يوسف، ظنًا منه أنه على علاقة بها، ثم تركته وهربت بسيارته، فحاول أن يلاحقها ولكنه سقط على الأرض وطلب مساعديه أن يلاحقوها ويضربوها، وطلب من بحر أن يدخله غرفته.

حاولت آسيا أن تنجو من هجوم مساعدي بحر عليها ولكنها فشلت في ذلك، وتمكنوا من القبض عليها وضربها ضربًا مبرحٍا، وألقوها في الصحراء، فتتبعهم بحر ليعرف مكانها واستطاع أن ينقذها ويهربها، وروي له قصة تسميته لها باسم ورد، حبيبته القديمة التي هجرته وبحث عنها في كل مكان.

فيما تلقى ضابط المباحث المكلف بالبحث عن آسيا تليفونًا يخبره فيها أحد مساعديه أن عزت عامل الكهرباء، يريد أن يقابله ليخبرة معلومات هامة عن اختفاء آسيا.

يذكر أن مسلسل "آسيا" من إخراج محمد بكير وتأليف عباس أبوالحسن، وبطولة منى زكي وهاني عادل وباسم سمرة وسيد رجب وسلوى محمد.

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DMC

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