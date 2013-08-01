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الحلقة (22) من "العراف": عادل إمام يروي قصة حياته

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الحلقة (22) من "العراف": عادل إمام يروي قصة حياته الحلقة (22) من "العراف": عادل إمام يروي قصة حياته

كتب : فاطمة النشابي منذ 7 دقائق

بدأت أحداث الحلقة "22" من مسلسل العراف، بالصلح بين عرفه وزوجته وقمر ابنة عادل إمام، في وقت قررت الصحفية حنان الذهاب إلى السجن لإجراء حوار مع عادل إمام عن قصة حياته.

يرفض الضباط حسام في بداية الأمر أن تجري حنان هذا الحوار ولكن سرعان ما يوافق على الحوار مع إمام، يطلب عبدالله من شقيقته قمر ارتداء النقاب.

قرر رجال الأعمال المسجونيين مع إمام، طلب مساعدته في ان يوفر لهم هاتف خاص للحديث مع عائلاتهم ويوافق الخير في مقابل مبلغ من المال.

يذهب سيد إلى المحامي لتقديم طلب بتغيير اسماء عادل إمام ليتم نسبهم إلى اسم "عبدالحميد البكري".

تنتهي أحداث الحلقة بقيام عادل إمام بتذكر قصة حياته للصحفية حنان ويعترف إنه لا يعرف من هي عائلته الحقيقة، وإنه اضطر في صغره لتزوير بطاقة الرقم القومي لتسهيل أمور حياتية، كما قام بتزوير في أوراق تثبت إعفائه من الجيش.

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DMC

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