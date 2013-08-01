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الحاكم العسكرى ينفى قيام سفينة إسرائيلية بإلقاء متفجرات بمجرى القناة

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الحاكم العسكرى ينفى قيام سفينة إسرائيلية بإلقاء متفجرات بمجرى القناة الحاكم العسكرى ينفى قيام سفينة إسرائيلية بإلقاء متفجرات بمجرى القناة

نفى اللواء عادل الغضبان الحكم العسكرى لقوات حماية المواطنين التابعة لقوات الجيش الثانى الميدانى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، ما تردد من أنباء عن قيام سفينة إسرائيلية بإلقاء عبوات متفجرة بالمجرى الملاحى لقناة السويس.

وقال الغضبان إن السفينة ZIM ANTWERP التى ترفع علم إسرائيل ضمن قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، سقط منها عبوات من بعض الألعاب النارية التى كانت ضمن مشمول الحاويتين التى تحتوى على ألعاب نارية من خلال المستندات التى قدمت للمسئولين بهيئة قناة السويس.

وأكد الغضبان لـ"اليوم السابع" أن السفينة عبرت شرق ميناء بورسعيد، وغادرت المياه الإقليمية للمجرى الملاحى لقناة السويس، تحت رقابة القوات البحرية بعد خضوعها للتفتيش من كافة الأجهزة الأمنية، للحفاظ على المجرى الملاحى العالمى لقناة السويس.

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