أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سلاسل بشرية أمام المستشفى الأميرى بالإسكندرية للتنديد بسوء الخدمة

Google+ Print
سلاسل بشرية أمام المستشفى الأميرى بالإسكندرية للتنديد بسوء الخدمة سلاسل بشرية أمام المستشفى الأميرى بالإسكندرية للتنديد بسوء الخدمة

نظم نشطاء بالإسكندرية سلاسل بشرية اليوم أمام مستشفى الأميرى، التابع لجامعة الإسكندرية، تحت عنوان "اللى داخل مفقود واللى خارج بيموت"، منددين بسوء الخدمة الطبية بالمستشفى.

وأكدوا أن بعض الحالات التى توجهت لتلقى العلاج اللازم من جراء الاشتباكات التى شهدتها ساحة مسجد القائد إبراهيم مؤخرا، قد عانت من الإهمال وسوء الخدمة الطبية، حيث يعانى أحد المصابين من تلوث جرح إصابته بالركبة حتى أصبحت عملية الالتئام مستحيلة، وأصيب بفيروس سى نتيجة نقل دم ملوث إليه، بالإضافة الحالة النفسية الصعبة التى يمر بها مما تعرض له داخل المستشفى.

ورفع المتظاهرون لافتات "عاوزين القصاص لشهداء مافيا الميرى" و"عاوزين العدالة الاجتماعية" و"مش هانسيب أصحابنا بين الحياة والموت" و"الميرى اللى داخل مفقود واللى خارج بيموت".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365