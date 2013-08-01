سلاسل بشرية أمام المستشفى الأميرى بالإسكندرية للتنديد بسوء الخدمة

نظم نشطاء بالإسكندرية سلاسل بشرية اليوم أمام مستشفى الأميرى، التابع لجامعة الإسكندرية، تحت عنوان "اللى داخل مفقود واللى خارج بيموت"، منددين بسوء الخدمة الطبية بالمستشفى.

وأكدوا أن بعض الحالات التى توجهت لتلقى العلاج اللازم من جراء الاشتباكات التى شهدتها ساحة مسجد القائد إبراهيم مؤخرا، قد عانت من الإهمال وسوء الخدمة الطبية، حيث يعانى أحد المصابين من تلوث جرح إصابته بالركبة حتى أصبحت عملية الالتئام مستحيلة، وأصيب بفيروس سى نتيجة نقل دم ملوث إليه، بالإضافة الحالة النفسية الصعبة التى يمر بها مما تعرض له داخل المستشفى.

ورفع المتظاهرون لافتات "عاوزين القصاص لشهداء مافيا الميرى" و"عاوزين العدالة الاجتماعية" و"مش هانسيب أصحابنا بين الحياة والموت" و"الميرى اللى داخل مفقود واللى خارج بيموت".