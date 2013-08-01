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66.27% نسبة النجاح بالدور الثانى للشهادة الابتدائية بالمنوفية

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66.27% نسبة النجاح بالدور الثانى للشهادة الابتدائية بالمنوفية 66.27% نسبة النجاح بالدور الثانى للشهادة الابتدائية بالمنوفية

اعتمد اللواء يس طاهر سكرتير عام محافظة المنوفية نتيجة الدور الثانى للشهادة الابتدائية للعام الدراسى 2012– 2013 حيث بلغت نسبة النجاح 66.27%، إضافة إلى وصول عدد المتقدمين للدور الثانى بالمدارس الرسمية والمجانية والرياضية والخاصة والمنازل 16978 طالبا حضر منهم لأداء الامتحان 12511 طالبا نجح منهم 8291 طالبا.

من جانبه أكد محمد الشريف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية على اهتمام المديرية بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، وحث الطلبة والطالبات على التفوق بل والحفاظ عليه، موجها الشكر لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد مع أبنائهم. مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد اهتماما كبيرا بالتعليم، باعتباره أساس تقدم الشعوب وعمودها الفقرى، كما أكد على أن الدولة لن تدخر جهدا لتقديمه للعملية التعليمية بمراحلها المختلفة لدفع عجلة الإنتاج والتقدم إلى الأمام من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

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