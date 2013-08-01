العاملون بمديرية تعليم الدقهلية يهددون بالاعتصام ردا على فضائح الأخونة

رغم سقوط حكم نظام جماعة الاخوان منذ ثورة 30 يونيو إلا أن نظام الاخوان لم يسقط بعد بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية فقد تعرضت المديرية للأخونة منذ تولى الرئيس المعزول الحكم، فيما هدد العاملون بالمديرية بتنظيم اعتصام مفتوح فى حالة عدم اتخاذ جمال عبدالناصر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الاجراءات القانونية اللازمة حيال كل من ماهر سعد الدين القيادى الإخوانى الذى تم تعيينه فى إدارة المتابعة بالمديرية بالمخالفة للقانون رغم أن مؤهله دبلوم صنايع وكان يعمل أمين معمل، متسائلين "كيف يقوم هذا الشخص بالتفتيش على أصحاب المؤهلات العليا مديرى الادارات التعليمية ومديرى المدارس ومديرى العموم".

كما قامت الجماعة بتعيين قيادى إخوانى آخر ويدعى رماح بقسم الإحصاء رغم أنة كان يعمل مدرسا وليس من إختصاصه نهائيا، بالمخالفة للقانون.

وطالب العاملون بالمديرية بمراجعة تعيين أحمد فكرى وكيل المديرية بعد أن تردد بأنة إنضم للجماعة وكان يحضر إجتماعات الاخوان بصورة منتظمة لكى يتم تعيينه وكيلا للمديرية.

وكشف أحد المصادر عن قيام قيادات وأعضاء الاخوان بالتوقيع فى دفتر الحضور ثم يسافرون إلى رابعة العدوية ليعتصموا هناك، كما تترك خانات التوقيع لحين الاسبوع القادم والتوقيع لهم طالما لا يوجد تفتيش على الحضور أو الانصراف.