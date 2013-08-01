انفجارات تهز مناطق تخضع لسيطرة النظام فى مدينة حمص السورية

دمشق (أ. ب)

قال مسئول سورى ونشطاء فى المعارضة، إن عدة انفجارات ضخمة هزت مناطق يسيطر عليها النظام فى مدينة حمص وسط البلاد.

وقال مسئول فى مكتب المحافظ فى حمص، إن نحو عشرة صواريخ ضربت حى الزهراء والاستاد الرياضى القريب اليوم، "الخميس"، ما تسبب فى اندلاع حريق كبير وسقوط عدة ضحايا.

وتحدث المسئول شريطة التكتم على هويته تمشيا مع التعليمات الحكومية، كما أظهر تسجيل مصور نشره نشطاء على الإنترنت كرة ضخمة من النيران فوق أحياء بحمص.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن صاروخا ربما أصاب مستودعا للسلاح ما أشعل النيران، حيث جاءت الانفجارات، فيما تفقد الرئيس بشار الأسد قواته فى دمشق المتوترة فى معرض الاحتفال بعيد الجيش وتعهد بالنصر على الثوار.