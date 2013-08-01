البدري فرغلي: إلغاء قانون 135مكسب لأصحاب المعاشات

قال البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن إلغاء العمل بقانون التأمينات رقم 135 لسنة 2010 هو مكسب لأصحاب المعاشات وهو خطوة فى طريق تحقيق مطالبهم ، وسيعيد هيئة التأمينات الاجتماعية لدورها الاجتماعي .

وقال فرغلى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن أبلغه اليوم، الخميس، بموافقة مجلس الوزراء على إلغاء العمل بالقانون، ويجرى حاليا إضفاء بعض المواد العامة على قانون 79 لسنة 1975، على أن يتم العمل به عقب الانتهاء من التعديلات.

> وأضاف أن أصحاب المعاشات سيشعرون قريبا بالثورة خاصة بعد زيادة عدد المقاعد المخصصة لهم فى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب إلغاء القانون الذى كان يحرم الفتاة من الحصول على معاش والدها عقب تخطيها 26 عاما.

> ومن ناحية أخرى ، أعلن رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات عن موافقة وزير التضامن على إشهار اتحاد أصحاب المعاشات والذي يضم 55 نقابة فرعية لأصحاب المعاشات.

وأضاف أن وجود الدكتور أحمد البرعي فى الوزارة الحالية يعتبره أصحاب المعاشات مؤشر أمان وضمان لحقوقهم وخاصة أنه من أشد المناصرين لقضيتهم ومطالبهم.

أ ش أ