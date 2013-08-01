توتنام يعلن ضمه لسولدادو

(إفي) - أعلن نادي توتنام هوتسبير الإنجليزي توصله لاتفاق مع نادي فالنسيا الإسباني بشأن شراء مهاجمه الدولي روبرتو سولدادو وضمه لصفوفه، في صفقة لم تعلن عن قيمتها ولا مدة العقد الجديد للاعب مع "السبيرز".

وسيصبح سولدادو (28 عاما) بهذا ثالث صفقة صيفية لتوتنام، بمجرد وصوله إلى لندن وخضوعه للكشف الطبي التقليدي.

وأوضح النادي في بيان بثه عبر موقعه الرسمي "إننا سعداء بالإعلان عن توصلنا لاتفاق مع فالنسيا بشأن انتقال روبرتو سولدادو".

وكشفت مصادر مقربة من المفاوضات أن صفقة انتقال سولدادو لتوتنام تصل إلى نحو 30 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع فالنسيا) وسيلعب في صفوفه لمدة أربعة مواسم، رغم أن النادي لم يؤكد تلك المعلومات رسميا.

وبهذا سيعد توتنام خامس فريق يلعب له سولدادو، الذي تأهل في صفوف ريال مدريد، ولعب أيضا في فرق أوساسونا وخيتافي وفالنسيا، الذي انضم إليه في 2010 مقابل عشرة ملايين يورو.

وسجل اللاعب الدولي الموسم الماضي بقميص فالنسيا في الليجا 30 هدفا في 46 مباراة.

كان مدرب توتنام البرتغالي أندري فيلاش بواش قد تعاقد مع لاعبين اثنين هذا الصيف هما البرازيلي باولينيو والظهير البلجيكي ناصر شاذلي.

كانت وسائل الإعلام البريطانية قد أشارت اليوم إلى أن النادي الإنجليزي قد أعرب عن رغبته الشديدة في التعاقد مع البلجيكي الآخر، المهاجم كريستيان بنتيكي قبل أن يقرر الأخير التوقيع على عقد جديد مع ناديه أستون فيلا.