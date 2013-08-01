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الحلقة (22) من "حدث في دمشق": أحد أصدقاء "فؤاد" يخبره بأنه شاهد رجلا يدخل شقة "وداد" أثناء سفره

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الحلقة (22) من "حدث في دمشق": أحد أصدقاء "فؤاد" يخبره بأنه شاهد رجلا يدخل شقة "وداد" أثناء سفره الحلقة (22) من "حدث في دمشق": أحد أصدقاء "فؤاد" يخبره بأنه شاهد رجلا يدخل شقة "وداد" أثناء سفره

كتب : محمد عاشور الخميس 01-08-2013 15:16

شهدت الحلقة (22) من مسلسل "حدث في دمشق" رجوع زمن الأحداث القرن الماضي، بعدما شهدت الأحداث السابقة عرض أحداث الزمن الحالي، وتصوير حالة "وداد" التي تلعب دورها الفنانة سلاف فواخرجي وهي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أحد أصدقاء "فؤاد"، زوج وداد، إنه رأى رجلا يدخل شقة وداد أثناء سفره، وطلب من منه أن يأخذ حذره تجاه ما تفعله زوجته في غيابه.

من ناحية أخرى، ذهب كل من "وداد"، وزوجها فؤاد، وربيعة، التي تلعب دورها الفنانة ميسون أبوسعد، وزوجها رأفت، إلى السينما وشاهدوا فيلم أجنبي تدور قصته حول امرأة قتلت زوجها.

مسلسل "حدث في دمشق" بطولة الفنانة سلاف فواخرجي وميسون أبوسعد ووضاح حلوم، ومن إخراج باسل الخطيب وتأليف عدنان عودة.

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DMC

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