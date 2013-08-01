الحلقة (23) من "مزاج الخير": أفندينا يتزوج فريدة ابنة العمروتي

كتب : أروا الشوربجي الخميس 01-08-2013 15:17

شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل مزاج الخير، زواج "أفندينا" الذي يقوم بدوره الفنان مصطفي شعبان، من "فريدة" ابنة العمروتي التي تلعب دورها الفنانة مي سليم.

قالت "شوق" التي تقوم بدورها الفنانة علا غانم، لزوجها أبو سنة، إن "أفندينا" قدم لها عقد ذهب حتي ترضي عنه، وتكون هناك بينهم علاقة وأنها لم تريد أن تصارحه حتى لا يحدث مشكلة كبيرة بينه وأفندينا.

مسلسل "مزاج الخير" من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان ودرة وعلا غانم وحسن حسني وسميحة أيوب ومحمود الجندي وحسين الإمام ومحمد نجاتي ومي سليم ومنة فضالي.