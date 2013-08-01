الحلقة (22) من "تحت الأرض": كرارة يقتل السباعي لخيانته لـ"البوب"

كتب : الوطن الخميس 01-08-2013 15:19

شهدت الحلقة (22) من مسلسل "تحت الأرض"، بعد مطاردة قوية من الشرطة لجمال الجبالي، الذي يجسد شخصيته أمير كرارة، اختبائه مع ابنه "سليم"، عند ليلى محجوب، التي تجسد شخصيتها أمل بوشوشة.

كما شهدت أحداث المسلسل، كشف جمال لـ "ليلى" أن من وراء اتهامه في أحداث تفجير الكنيسة صديقه "علي"، الذي يجسد شخصيته ياسر المصري.

يكتشف "البوب"، أن أحد رجاله ويدعى "السباعي"، هو من أبلغ الشرطة باختباء جمال عنده، والسبب في القبض على البوب ورجاله، ويقتل جمال السباعي لخيانته لـ "البوب".

جدير بالذكر، أن المسلسل من إخراج حاتم علي، وسيناريو وحوار هشام هلال، وتصوير أحمد جبر، وإنتاج عمرو قورة ودينا كريم.