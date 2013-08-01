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الحلقة (23) من "توالي الليل": "سعاد" تعلن زواج "بسام" و"بهية"

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الحلقة (23) من "توالي الليل": "سعاد" تعلن زواج "بسام" و"بهية" الحلقة (23) من "توالي الليل": "سعاد" تعلن زواج "بسام" و"بهية"

كتب : محمد صبري الخميس 01-08-2013 15:22

في الحلقة 23 من "توالي الليل" يستمر بحث الشاب الذي وجد "خليفة" و"مشاري" عن مكان يذهبون إليه أو عن أهلهم. وطوال الوقت يحاول "خليفة" أن يغافل الشاب ويتركه ولكن الثاني يقظ لكل محاولات "خليفة" الفاشلة للهروب.

تقرر "سعاد" أن يتم زواج "بهية" و"بسام"، وتخبر "واضحة" أنه سيتم في المنزل حيث يقيمون، ورغما عنهم جميعا.

يبدأ "فيصل" بالتقرب من أستاذته بالمعهد، ويحكي لها عن ظروفه وعن المشاكل التي يمر بها.

تهرب "مريم" من المنزل رغبة في لقاء "فيصل" والاطمئنان عليه، يراها "بسام" ويلحق بها دون أن تدري. تقابل "مريم" "فيصل" في المعهد وأثناء حديثهما تخبره أستاذته أن عليه حضور المحاضرة وعدم التأخر. وتظهر نظرات الغضب بين "مريم" والدكتورة.

يقوم "بسام" بإحضار "مريم" إلى المنزل ويخبر "سعاد" بما رآه، فتقوم "سعاد" بضرب "مريم" على ما فعلت، وتهددها "مريم" بأنها ستقتل نفسها إن لم تتوقف الثانية عن معاملتها بهذه الطريقة.

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي وإخراج علي العلي وبطولة سعد الفرج، أسمهان توفيق، حمد العماني، هبة الدري، صمود، حمد أشكناني، عبير الجندي، نور وعبدالله الطراروة، غدير صقر.

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DMC

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