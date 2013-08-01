الحلقة (23) من "العقرب": جابر يخلص غرام من خاطفيها.. وأمه تخرج من المستشفى

كتب : محمد عاشور الخميس 01-08-2013 15:40

شهدت أحداث الحلقة (23) من مسلسل "العقرب" قيام جابر وحنفي باختطاف عفيفي، ليعرفوا مكان "غرام"، التي تلعب دورها الفنانة لقاء الخميسي. بالفعل اعترف عفيفي على مكانها بعد تعذيبه، وذهب "جابر"، الذي يلعب دوره الفنان منذر يحانة، ومعه سعيد الذي يعلب دوره الفنان محمد لطفي، وحنفي إلى مكان اختطاف "غرام"، وخلصوها، بعدما قتلوا ثلاثة من حراس نصار بيه.

وأودع جابر "غرام"، في منزله القديم، وطلب من صباح، التي تلعب دورها الفنانة منه فضالي، أنت تقدم لها الإسعافات الأولية.

من ناحية أخرى خرجت أم جابر، التي تلعب دورها الفنانة هالة فاخر من المستشفى بعد تحسن حالتها.

يذكر أن مسلسل "العقرب" من إخراج نادر جلال، وبطولة منذر ريحانة وهالة فاخر ولقاء الخميسي وريم الباردوي ومحمد لطفي.