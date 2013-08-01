الحلقة (20) من "بدون ذكر أسماء": ربيع الحلواني يطرد عاطف من البيت

كتب : شاهيستا شريف منذ 56 دقيقة

في أحداث الحلقة "العشرين" من مسلسل "بدون ذكر أسماء" تقول نجوى لعاطف أنه يجب أن يكون إما شريف أو قذر، وأنه لن يستطيع أن يكون وسط. وتقرر مبسوطة أن تعزم البنات على كباب وكفتة وتذهب لعاطف تشتري منه الحلو لزميلاتها، ويقيم معها علاقة فيضبطه أبيه ويفضحه وسط الشارع ويطرده من البيت.

لا يجد عاطف مكانا لقضاء الليل فيه غير الشارع ويذهب في الصباح وينام في غرفة الاجتماعات بالمجلة، وتكتشف نجوى وجوده ويحكي لها ما حدث. تطلب منه الاستحمام في مكتبها وتشتري له ملابس وتؤجر له حجرة نظيفة فوق سطوح عمارة ليعيش فيها وحده.

يذهب سعيد لمقابلة تاجرة الحشيش، والتي تقوم بدورها الفنانة إسعاد يونس، وتتفق معه أن تشتري منهه أي بضاعة عنده. ثم يذهب له عرفة ويسلمه المال بالدولار.

تأتي مسؤولة مبيعات تطلب من رجب أن يبيع عبوات في الشارع ويتفقان على نسبة 20% له من كل عبوة مباعة. ويذهب صبحي مساعد المحامي برهام يقول لرجب أنه يطلب مقابلته.

ترسل نوارة جواب لأهلها تطمئنهم عليها أنها تعيش في سعادة وأن زوجها قد تغير وتخبرهم أنها أنجبت ولد وأسمته "عتبة".

يذكر أن مسلسل "بدون ذكر أسماء" من بطولة الفنانة روبي، والفنانة حورية فرغلي والفنان أحمد الفيشاوي، والراقصة صفوة، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن.