الحلقة (21) من "طاحون الشر 2": عامر يهدد عاصم بك بالقانون

كتب : شاهيستا شريف منذ 47 دقيقة

في أحداث الحلقة "الحادية والعشرون" من مسلسل "طاحون الشر 2"، يتكلم أبو فايز مع أبو محفوظ عن طلب زواجه من مروة، ويقول له أبو فايز أنه يفكر بالزواج من نرجس، فيقول له أن الزعيم قد سبقه وطلبها ويقترح عليه أن يتزوج إحدى بنات عاصم بك.

تذهب وفاء ونظيرة لدعوة سيدات الحارة على عرس هيام وعامر. وتخبر مروة أبو صبحي أنها وافقت على الزواج من صبحي. وتريد وفاء أن تزوج مروة لناصر لأنها ابنة عمه، ولكن نظيرة تريد أن تزوجه من بنت وليس أرملة. وتهرب ملك من البيت بعد أن ضربها صبحي وبعدما قال لها أنه سيتزوج من مروة.

يحكي أبو فايز للبري عن تقدم عاصم بك لخطبة نرجس فيتعصب ويذهب ليهاجم عاصم بك بالخنجر، ولكن ينكر عاصم رغبته في الزواج من نرجس. ثم تحاول فخرية أن تقنع نرجس أن تتزوج من عاصم حتى لا يتم حبسها. يذهب عامر ويقابل عاصم ويطالبه بالـ 2000 ذهبة، ويهدده بأنه محامي ويعرف في القانون جيدا.

يقول الكومندار لعاصم بك أن أبو شكري اعترف بأنه قتل العسكري الفرنسي انتقاما لابنه الذي قتل، وأن عقابه هو الشنق حتى الموت بعد يومين. يطلب عاصم رمقابلة أبو شكري، ويقول له أنه سيعمل كل جهده حتى يخلصه من الشنق. فيساومه على دفع كل شيء ورثه من أخيه لفخرية ويعده أبو شكري أنه سيذهب للطابة بعد أن يخرجللتنازل عن كل ميراثه من أخيه لفخرية. فيذهب عاصم ويقول للأميرال أن الناس رآوا أبو فايز معه سلاح بعد أن قتل العسكري، ويطلب منهم أن يطابقوا بصمات أبو فايز مع البصمات على السلاح، ويطلب منهم أن ينقلوا رئيس الكراكون لأنه يعمل مع أهل الحارة ويغطي عليهم بشأن السلاح، فيتم القبض على أبو فايز.

يذكر أن مسلسل "طاحون الشر 2" هو مسلسل سوري من بطولة بسام كوسا، منى واصف، صباح الجزائري، سلمى المصري، وميلاد يوسف، ومن تأليف مروان قاووق وإخراج "ناجي طعمي". تدور أحداث المسلسل في فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، وتناقش الصراعات على السلطة والمال والثأر والحب.