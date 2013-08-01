الحلقة (21) من "بدون ذكر أسماء": "ربيع الحلواني" يقترح على "أحمد" عقد قرانه وابنته "تغريد"

كتب : شاهيستا شريف منذ 24 دقيقة

في أحداث الحلقة "الحادية والعشرون" من مسلسل "بدون ذكر أسماء" يذهب أحمد ليخبر ربيع بخبر نجاح ابنه عاطف، ويقترح أن يسهر بدله ليلا على عربة البسبوسة ويطلب أن يتعلم سر الصنعة. يوافق ربيع على الفكرة ولكنه يخاف من كلام الناس عتدما يروه يدخل ويخرج كثيرا من البيت. يفكر أحمد في تعلم الصنعة وأن يصبح حلواني لأنها سسجني منها أكثر من عمله في الحكومة، فيقترح عليه ربيع الحلواني أن يكتب كتابه على تغريد ولكن ينتظرون رجوع أختها نوارة من السعودية ورجوع عاطف للبيت.

يذهب رجب لمقابلة برهام المحامي فيسأله برهام عن زواج النعجة وعن هوية زوجها فيتظاهر رجب بأنه لا يعرف. فيسأله رجب عن سبب انشغاله بالموضوع فيقول له أن هذه الأرض تساوي ملايين الجنيهات ويطلب منه مساندته حتى يعرفون من هو زوجها ويأخذوا منه الأرض أو يقسموها عليهم الثلاث.

يذهب رجب للسؤال عن عاطف ثم يذهب لمقر عمله بالمجلة للسؤال عنه ويترك له خبر. فيذهب عاطف لمقابلة رجب على القهوة، ويقول له رجب أنه يجب أن يرجع لبيته فيرفض عاطف الرجوع، على الأقل في الوقت الحالي. يشتكي له رجب من المحامي الذي يريد خطف أرض المصنع، فينصحه عاطف بالتخلص منه عن طريق أذيته، ويقول له أن يقضي على مكتبه وأوراقه بحرق مكتبه. فيقوم رجب بحرق المكتب.

تخبر هند اللواء مجدي بأن أحدهم جاء لمقابلة سعيد ومعه حقيبة من المال، وتعطيه تسجيل للحوار الذي دار بين سعيد وعرفة. يطلب اللواء مجدي مقابلة سعيد ويقول له سعيد أن أتاه شخص اسمه عرفة وسلم له المال. ويسأله عن سبب عدم إخباره أنه اشترى شقة جديدة، ويبدأ اللواء مجدي في الشك في أمر سعيد.

تذهب نعناعة لفرح في فندق 3 نجوم، ثم تبدأ نعناعة في الغناء ولكن لا يتجاوب معها الضيوف، فتبدأ مبسوطة في الرقص حتى يندمج الضيوف معهم مما يؤثر في نفسية نعناعة لأنها كبرت في السن.

يذكر أن مسلسل "بدون ذكر أسماء" من بطولة الفنانة روبي، والفنانة حورية فرغلي والفنان أحمد الفيشاوي، والراقصة صفوة، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن.