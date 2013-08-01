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الحلقة (22) من "لعبة الموت": نايا تعرف حقيقة العلاقة بين عاصم والراقصة شهرزاد

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الحلقة (22) من "لعبة الموت": نايا تعرف حقيقة العلاقة بين عاصم والراقصة شهرزاد الحلقة (22) من "لعبة الموت": نايا تعرف حقيقة العلاقة بين عاصم والراقصة شهرزاد

كتب : فاطمة النشابي منذ 17 دقيقة

توجه نايا الشكر للمهندس كريم على مساعدته لها في بداية أحداث الحلقة 22 من مسلسل لعبة الموت وذلك بعد انتقالها للعيش في القاهرة، تعاني منال شقيقة عاصم من حالة نفسية صعبة بعد وفاة عاصم، وتطلب من جبران عدم تركها والبقاء جانبها.

تلتقي "إنجي" بـ"هشام" حيث تبدأ بينهما علاقة حب متبادل.

وعلى صعيد آخر رفع أبناء زوج "شهرزاد" دعوى قضائية بحقها لإعادة إرث والدهم اليهم، كما عادت كلاً من "سامية" إلى بيت "نزيه" وعاد "فارس" إلى منزله بعدما تصالح مع زوجته "ليلى".

اعترف "فادي" لجبران أنه هو الذي ابتكر فكرة انتحار"نايا" كما دعاه إلى ان يتزوج "منال" كنوع من الإنتقام من عاصم، يطلب جبران من نايا العودة إلى لبنان ولكنها ترفض، يكشف "فادي" لـ "نايا" ان زوجها "عاصم" كان على علاقة براقصة "شهرزاد" وكانت معه قبل وفاته.

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DMC

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