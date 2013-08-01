كفر الشيخ: ارتفاع بأسعار الأسماك لغلق "بورصة الأسماك" وتلف مئات الأطنان

ارتفع سعر الأسماك بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ اليوم، بسبب أحداث بورصة الأسماك التى شهدتها أمس وصباح اليوم التى راح ضحيتها صياد وأصيب 10 آخرين وحرق 7 محال.

كما شهدت قرية أم سن وكوبرى الحامول القديم حلقات أسماك فرعية بعد احتراق البورصة.

وأكد محمد السيد على " تاجر سمك " أن كفر الشيخ شهدت ارتفاعا جنونيا فى أسعار السمك بسبب تلف مئات الأطنان فى المشاجرة، وهو الأمر الذى سيؤثر على القاهرة بسبب تعاقد مئات المحلات والمطاعم على شراء الأسماك من كفر الشيخ والتى تنتج 35% من إنتاج السمك بمصر.

وأضاف أن عددا من أسواق كفر الشيخ خلت من الأسماك اليوم وما تم توفيره يباع بأضعاف ثمنه.