هدوء ببورصة الأسماك بكفر الشيخ ومصرع شخص وإصابة 11 وحرق7 محال

ساد الهدوء بورصة الأسماك بكفر الشيخ الواقعة على رافد الطريق الدولى الرابط ما بين كفر الشيخ وبلطيم اليوم الخميس، عقب ليلة دامية، شهدتها إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة الآلية بين أهالى قريتى دمرو الحداد مركز سيدى سالم، والرصيف مركز الرياض، على خلفية مقتل حاتم محمد شلبى تحت عجلات سيارة "م.ن.ل" تاجر أسماك بالبورصة.

وعلى أثر ذلك انتظره شقيق الشخص الذى قتل فى وقت لاحق وفجر اليوم للقصاص منه بصحبة أحد شباب قرية الرصيف، وفور علم القاتل بانتظارهم له حاول الفرار منهم، ودهس القتيل الثانى تحت عجلات سيارته، ولدى احتمائه بذويه الموجودين فى بورصة الأسماك حدثت اشتباكات عنيفة أدت إلى احتراق 7 محال داخل البورصة مملوكة لأقارب القاتل، وإصابة 11 آخرين بإصابات خطيرة.

كما تم إضرام النيران فى سيارة القاتل وإصابته إصابات بالغة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام معظمهم فى حالات خطيرة، وقدرت الخسائر المبدئية بحوالى 8 ملايين جنيه ما بين حريق محال وسيارة وأسماك كانت فى طريقها لأسواق القاهرة والمحافظات الأخرى، كما هرب جميع تجار الأسماك بسياراتهم خوفا على حياتهم وعلى الأسماك.