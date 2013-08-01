اجتماع بين اللجان الشعبية و"معلمون من أجل التغيير" بأطسا بالفيوم

انتهى منذ قليل اجتماع ممثلى اللجان الشعبية بأطسا، وحركة معلمون من أجل التغيير مع مدير الإدارة التعليمية بمركز أطسا.

وقال وليد أبو سريع منسق اللجان الشعبية بمركز أطسا، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الهامة، واتخاذ بعض الخطوات، ومنها مناقشة كل التجاوزات التى تمت فى عهد نقابة المعلمين "الإخوانية" على حد قوله سواء تعيينات أو ترقيات خاصة بمديرى المدارس وقد لمسنا تعاونا كبيرا من مدير الإدارة.

وقال قدمنا اقتراحات بأن تضم لجان الاختيار الخاصة بكل ما يخص العملية التعليمية أساتذة من كلية التربية، ومن علم النفس والاجتماع.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من "معلمون من أجل التغيير" للتعاون مع الإدارة التعليمية، وأن تتابع التجاوزات فى المدارس وتصحيح مسار العملية التعليمية.

والتنبيه على بعض مديرى المدارس التى يوجد فى مدارسهم أماكن للصلاة، وتستخدم لخدمة أهداف سياسية.