بدء تلقى طلبات التقدم للمدن الجامعية بجامعة المنصورة

أعلن الدكتور حسن عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة، عن بدء تلقى طلبات التقدم للتسكين بالمدن الجامعية للطلبة والطالبات المستجدين والقدامى بالسكن العادى والسكن الفاخر وفقا لقواعد القبول بالمدن الجامعية، والتى يحددها مجلس إدارة المدن الجامعية بالنسبة للطلاب القدامى تبدأ من 3 أغسطس حتى 31 أغسطس وبالنسبة للطلاب الجدد يبدأ تلقى الطلبات من 17 أغسطس حتى 15 سبتمبر وسيتم التقديم عن طريق الموقع الإلكترونى للمدن الجامعية التابع لقطاع التعليم والطلاب على الصفحة الإلكترونية لجامعة المنصورة.