محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعاً لحل مشكلة النظافة بشرم الشيخ

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً لحل مشكلة النظافة بشرم الشيخ، وإيجاد فرص عمل بديلة لأهالى سانت كاترين، لحين استعادة السياحة عافيتها، حيث قرر المحافظ تشكيل إدارة للنظافة بمدينة شرم الشيخ كحل بديل بعد تعثر شركة شرم للخدمات البيئية.

ومن المقرر أن تتكون الإدارة الجديدة والمستحدثة لأول مرة بالمحافظة من 125 منهم 85 عاملاً، ويتم دعمها من صندوق النظافة بالمحافظة، حيث تبلغ تكلفة الأجور الشهرية بها 350 ألف جنيه، بالإضافة لدعمها بالمعدات الموجودة بالمدينة، كما تم شراء سيارة قلاب ولودر بمليون جنيه وصناديق قمامة بنصف مليون جنيه وبعض المعدات الأخرى، حيث أكد المحافظ دعمه الكامل لهذه الإدارة لحل مشكلة النظافة والحفاظ على البيئة الساحرة لشرم الشيخ والتى هى أساس السياحة بالمدينة.

كما ناشد المحافظ المواطنين ضرورة اتباع السلوك السليم فى أساليب التخلص من القمامة ومساندتهم ومشاركتهم فى الحملات التى تقوم بها المدينة، وقرر المحافظ تغريم المخالفين وتفعيل قوانين الحفاظ على البيئة، كما طالب المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المولات والبازارات بالمشاركة المجتمعية للحفاظ على نظافة المدينة.

وأكد المحافظ أنه سيتم مخاطبة وزير السياحة لدراسة إمكانية تقديم دعم للعاملين فى مجال السياحة، أسوة ببعض المحافظات الأخرى، كما وعد بالتفاهم مع رجال الأعمال وأصحاب المولات بتخفيض القيمة الإيجارية لتخفيف العبء عن كاهل المستأجرين لانخفاض نسب الإشغال بما لا يضر بحق الدولة والمال العام.

وأضاف المحافظ، أنه جار تطوير منطقة الرويسات بدعم مالى من صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، حيث سيتم توصيل المرافق وإنشاء منطقة خدمات على أعلى مستوى وإزالة التعديات على أرض الدولة، كما قام المحافظ بالاستجابة لطلب مشايخ كاترين بتوفير منفذ لتسويق المنتجات البدوية بمدينة شرم الشيخ لحين عودة عجلة السياحة للدوران من جديد، كما أضاف أنه سيتم مخاطبة وزارة السياحة لدعم السياحة بها.