قائد الجيش اللبنانى يؤكد دور سليمان فى النأى بالجيش عن التجاذبات السياسية

أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جان قهوجى دعم الرئيس اللبنانى ميشال سليمان غير المحدود للجيش سواء فى إقرار الخطة الخمسية لتسليحه أو من خلال المواقف الداعية للنأى به عن التجاذبات السياسية، وتحصين دوره الوطنى، وتأمين الغطاء له لمتابعة مهماته الوطنية فى وأد الفتنة وحماية الأمن.

وأكد قهوجى، فى كلمة له خلال لقاء بين الرئيس اللبنانى اليوم الخميس ووفد من كبار ضباط الجيش فى القصر الجمهورى بمناسبة عيد الجيش الـ68 أن المؤسسة العسكرية تعمل على ترسيخ جاهزيتها وتعزيز قدرتها لمواجهة أى طارئ، متعهدا بعدم ادخار أى جهد لدرء الأخطار المحيطة بالبلاد، والمضى قدما بمسيرة الدفاع عن لبنان.

وقال "إن المؤسسة العسكرية لها مكانة خاصة فى قلب ووجدان سليمان، الذى بذل فى سبيلها النصيب الأوفر من التضحيات، مشددا على أن الجيش لن ينحنى أمام الصعاب خصوصا وأن عيده يأتى هذه السنة فى ظروف صعبة نتيجة الانقسام الداخلى الذى انعكس على انتظام عمل الدولة وحياة المواطنين".

يذكر أنه تم التمديد لقائد الجيش اللبنانى فى ظل ظروف صعبة لاختيار قائد بديل بسبب استقالة الحكومة والأزمة السياسية فى البلاد.