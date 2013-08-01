بالصور.. “وايت نايتس” يقطعون الكورنيش أمام “جنايات الإسكندرية” للإفراج عن 2 من أعضائها



> قطع العشرات من أولتراس زملكاوي “وايت نايتس”، طريق الكورنيش أمام محكمة جنايات الاسكندرية عصر اليوم ،ونظموا وقفة إحتجاجية أمام مجمع المحاكم للمطالبة بالإفراج عن مراسل شبكة رصد محمود محمد عبد النبي وشقيقه إبراهيم، وعضوين برابطة “وايت نايتس” المحبوسين على ذمة واقعة حيازة أسلحة نارية وطلقات.

اطلق المحتجون الشماريخ ورددوا هتافات “يلي بتسأل احنا مين احنا اخوات المظلومين” و”اكتب علي حيطة الزنزانة حبس هيما وحودة عار وخيانة” و”ثورتنا ثورة شباب ضد الفساد” و”زي ماهيا زي ما هيا الداخلية بلطجية” و”لفق في القضية ما انت ياباشا عاوز ترقية”.

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> كانت قوات الامن بالاسكندرية القت القبض علي مراسل شبكة رصد محمود محمد عبد النبى وشقيقة إبراهيم محمد عبد النبى يوم الأربعاء 3 يوليو أثناء تصويرهم فعاليات ومسيرات مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسي عقب صدور بيان وزير الدفاع بتعيين المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للبلاد، علي اثرها تجددت الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي القرار في محيط مسجد سيدي بشر، والقي القبض عليهما ضمن المتهمين ونسبت لهم التحقيقات حيازة اسلحة نارية.