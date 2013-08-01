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مطار العريش يعمل بصورة طبيعية وانخفاض الحركة بمطار شرم الشيخ

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مطار العريش يعمل بصورة طبيعية وانخفاض الحركة بمطار شرم الشيخ مطار العريش يعمل بصورة طبيعية وانخفاض الحركة بمطار شرم الشيخ

أعلن الطيار جاد الكريم نصر رئيس الشركة المصرية للمطارات أن حركة الركاب بالمطارات السياحية تسير بشكل طبيعى مع إنخفاض متوقع بسبب الظروف السياسية الحالية .

وأشار إلى أن مطار شرم الشيخ رغم أن وصول حركة الركاب أمس الاربعاء إلي 11200 راكب فى السفر والوصول ، لكن هذه النسبة هى أقل عن نفس اليوم من العام الماضى بنحو 30% ، وهو ما يعد مؤشراً لهذا الإنخفاض فى الوقت الذى وصلت فيه الحركة اليومية أمس بمطار الغردقة إلى 11 ألف و800 راكب بنسبة أقل بـ 5% عن نفس اليوم من العام الماضى .

وقال جاد الكريم إن ما يطمئننا رغم هذا الانخفاض أن نسبة الوصول من الحركة السياحية القادمة ل اتقل عن نسبة سفرها ، و هو ما يعنى أنه مع إستقرار الأحوال السياسية ستعود الحركة بشكل متسارع وحول المطارات الأخرى .

وأوضح أنها تعمل بشكل منتظم، وأن مطار العريش أكد انه يعمل بشكل طبيعى ، ومستعد لإستقبال أية رحلات نافياً ما تردد عن إغلاق المطار، مشيراً إلى أن المطار بطبيعة موقعه لا يستقبل الكثير من الرحلات ، ومن بينها الرحلات التى كانت تقل الفلسطينيين من وإلى المملكة لأداء العمرة ، وهى الرحلات التى باتت تأتى الآن إلى مطار القاهرة.

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أونا

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