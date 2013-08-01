حرس الحدود تدمر 38 "بيارة" لتهريب المواد البترولية

بوابة الوفد - متابعات: الخميس , 01 أغسطس 2013 14:42

قامت عناصر حرس حدود بنطاق الجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إكتشاف وإتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتدمير عدد “38″ بيارة لتخزين المواد البترولية على النحو التالى “ عدد 28 بيارة سولار تحتوى على عدد 634.000 لتر سولار، 10 بيارات بنزين بأبعاد وأعماق مختلفة بإجمالى سعة تخزينية 2.600.000 لتر (سولار/بنزين)”.

يأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية كأحد أهم مهامها الرئيسية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تقويض استقرار أمن المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى.