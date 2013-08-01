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الحلقة (21) من "صرخة روح": "وسيم" يحتفل بعيد زواجه الأول من "رنا".. بحضور طليقته

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الحلقة (21) من "صرخة روح": "وسيم" يحتفل بعيد زواجه الأول من "رنا".. بحضور طليقته الحلقة (21) من "صرخة روح": "وسيم" يحتفل بعيد زواجه الأول من "رنا".. بحضور طليقته

كتب : أمل القاضي منذ 26 دقيقة

في الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "صرخة روح"، تبدأ الخماسية الخامسة والتي جاءت بعنوان "ستائر الزوجية"، وتدور الأحداث حول الفنان "وسيم"، المُنفصل عن زوجته الأولى وابنة عمه "سناء"، والذي تزوج من "رنا"، وعند احتفالهما بعيد زواجهما الأول؛ تدعو "رنا" طليقة زوجها لحضور الحفل.

وتحضر "سناء" إلى منزل الحفل، وتُهدي إلى "وسيم" خاتمًا مطبوع عليه اسمها بمناسبة عيد زواجه، وأثناء الحفل تتعمد "سناء" مضايقة "رنا"، من خلال تقبيل "وسيم" والرقص معه، رغم أنه يحاول الابتعاد عنها حرصًا على مشاعر زوجته، لكن "رنا" تؤكد لصديقتها أنها تثق في زوجها ولا تهتم بأفعال طليقته.

يذكر أن خماسية "ستائر زوجية"، هي إحدى خماسيات الخيانة التي يتناولها المسلسل في حلقاته، بطولة جوان خضر، رشا إبراهيم، سعد مينه، ميرنا شلفون، أريج خضور، محمد قنوع، يزن السيد، رولا أبيض، هيا مرعشلي، قصة وسيناريو وحوار فادي قوشقجي، ومن إخراج إياد نحاس.

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