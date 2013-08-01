الحلقة (21) من "الرجل العناب": القبض على النقيب تيسير فهمي

كتب : محمد عاشور منذ 26 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (21) من مسلسل "الرجل العناب"، زيارة أبنودي وزوجته فاتن لأمه "فاطمة"، التي تلعب دورها الفنانة انتصار.

وأخبر أبنودي أمه وأخوه الدكتور "بيرم"، الذي يلعب دوره الفنان هشام ماجد، أنه سيسافر إلى الأقصر بعد تعليمات الدكتور له أن يتعرض لآشعة الشمس الساخنة.

من ناحية أخرى، تم القبض على النقيب تيسير فهمي، الذي يلعب دوره الفنان شيكو، وهو في وضع مخل بالآداب على الطريق، بعدما سقطت منه حافظته ولم يستطع أن يبرز "كارنيه" للضباط يفيد بأنه ضابط.

مسلسل "الرجل العناب" من تأليف هشم ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وبطولة انتصار، ومن إخراج شادي علي.