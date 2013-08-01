الحلقة (22) من "محال": ميس تستقيل من العمل بشركة سلمان

كتب : روان مسعد منذ 23 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل محال الخليجي، اضطراب شديد في علاقة سالم بزوجته بسبب تغيبه عن المنزل بصفة مستمرة، فندم سالم على تلك الزيجة فهو لا يستطيع ارضاء زوجته الأولى كما أن الثانية لها طلبات كثيرة.

تراود سلمان أحلام مزعجة ليلية ونفس الحلم يتكرر كل مرة، مع فتاة ليست من البشر كما وصفها وليست لها ملامح، على الجانب الآخر، أخذت حياة تترقي في عملها ما زاد من حقد زميلاتها بالعمل، وقد اشتغلت سعاد معها بنفس المستشفى فتقابلا وتعرفا على بعضهما.

تشاجرت ميس مع سلمان بسبب معاملته السيئة لها وإهماله لها، فأثر ذلك على معاملاتها مع الموظفين واستقالت من العمل بالشركة.

المسلسل الخليجي محال من بطولة جاسم النبهان، عبد الرحمن العقل، منى الشداد، فاطمة الحوسني، ومن إخراج سلطان خرسوه وتأليف وائل نجم.