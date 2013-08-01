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الحلقة (22) من "سكتم بكتم4".. "راحوا الطيبين 2"

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الحلقة (22) من "سكتم بكتم4".. "راحوا الطيبين 2" الحلقة (22) من "سكتم بكتم4".. "راحوا الطيبين 2"

كتب : محمد شنح منذ 18 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة "22" من المسلسل السعودي "سكتم بكتم4"، والتي تحمل عنوان "راحوا الطيبين 2"، وتناقش حياة البدو بالسعودية، وهي البدائية الطيبة الجميلة، استمرار "دحيم" وصديقه "سامي" في شقاوتهم داخل المدرسة وشغبهم مع معلمهم، ويتمرون في ممارستهم الطفولية داخل وخارج المدرسة، ولكن بشكل بدائي، كالحياة التي يعيشونها.

ويتاجر أهل البادية أيضا، ومنهم "مناحي" الذي تقمص دوره الفنان فايز المالكي أيضا، حيث يبيع التمور هو ومجمعة من التجار، ويخزنوها في أماكن خاصة لذلك، إلا أنه تحدث لهم حادثة سرقة من أحد اللصوص، فيمسكونه ويوسعونه ضربا.

يذكر أن مسلسل "سكتم بكتم 4"، هو مسلسل كوميدي اجتماعي، متصل منفصل من 30 حلقة، فكل حلقه ثابتة بشخصياتها مختلفه بموضوعها، حيث تناقش وتعالج كل حلقة قضية اجتماعية، المسلسل تأليف عبد العزيز المدهش، والمخرج محمد العوالي.

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DMC

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