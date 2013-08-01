الحلقة (22) من "الركين": جيكا ينقذ جاره شباشي من عصابة أرادت سرقته

كتب : محمود عباس منذ 16 دقيقة

تبدأ الحلقة 22 من مسلسل الركين بقيام جيكا بإنقاذ جاره شباشي، القهوجي، من عصابة أرادت سرقته، ويحذره شباشي من أحد الأشخاص، الذين ضربهم جيكا، ويخبره بأن هذا المجرم مسجل خطر وقد يحدث له أضرارا كثيرة.

وتدور الحلقة 22 من مسلسل الركين حول سميح الذي يطلب مقابلة المخرج طارق لتعليمه بعض الأمور الخاصة بالإلقاء التمثيلي لإقناع الناس وخداع الناس بعد نجاحه بمجلس الشعب، ويصادف وجود سميح في المكان تواجد شقيقته سميحة التي تختبئ منه لعدم رؤيتها والانتقام منها ومن جيكا، ويستمر جيكا في جمع المعلومات عن سميح وإبلاغها للصحفية ألفت لكشف مستندات فساده، فيما تستمر رينا في خطتها لفضح سميح أمام عائلة خطيبته إنجي، وتنتقل الحلقة إلى تهاني التي يقوم شقيقها مسعد بالذهاب إلى مكتب سميح وطلب العمل بمكتبه، فيوافق سميح ويستغله كالعادة لغرض ما يريده، وتقوم فرحانة بتنفيذ كلام سميح وتجهيز ملف قضية سيدتها صفية الخاص بخصخصة الأراضي وإعطائه له، ويكتشف جيكا وجود جهاز التصوير الخاص بسميح في غرفته فيخبر ألقت بالأمر وتطلب منه عرض الأمر على المخرج طارق الذي يكشف لجيكا عن أن هذا الجهاز هو جهاز تسنط يمتلكه سميح.

يذكر أن مسلسل الركين من تأليف وإخراج جمال عبد الحميد، بطولة محمود عبد المغني ولقاء الخميسي وإيمان العاصي وأحمد وفيق، ويشارك في بطولته محمود الجندي وأحمد خليل ومحمد متولي ومحمود عبد الغفار ومفيد عاشور.