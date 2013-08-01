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الحلقة (22) من "الولادة من الخاصرة3": عزام يقتل أحد رجال الأمن انتقامًا لأخيه

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الحلقة (22) من "الولادة من الخاصرة3": عزام يقتل أحد رجال الأمن انتقامًا لأخيه الحلقة (22) من "الولادة من الخاصرة3": عزام يقتل أحد رجال الأمن انتقامًا لأخيه

كتب : سلوى الزغبي منذ 12 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل الولادة من الخاصرة الجزء الثالث، تفاوض أهالي منطقة المساكن مع رجال الأمن للإفراج عن أبنائهم، وذلك بعد عزل رئيس الأمن الذي أمر بإطلاق النار على المتظاهرين، حتى تم الإفراج عن ابنائهم بدون ضمانات.

من ناحية أخرى، قتل "عزام" أحد رجال الأمن، انتقاما لما حدث له ولأخيه على يد رجال الأمن، وتسبب ذلك في تشاجر أبو الزين معه، رفضًا لقتله شخصًا لم يؤذه وأصبح مجرم، مؤكدًا له أن ما فعله لن يشفي غليله من قتلة أخيه، فيما أمر رؤوف "عابد فهد" رجاله بقنص المتظاهرين، وتناولت الأحداث مشاهد حقيقية من الورة السورية.

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