الحلقة (22) من "خلف الله": نور الشريف يهرب من الألغام ويعثر على الكنز

كتب : أحمد العميد منذ 6 دقائق

شهدت الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "خلف الله"، عثور خلف الله الذي يقوم بدوره الفنان نور الشريف، على الكنز الذي يبحث عنه حاتم والحاجة زهرة، وذلك بعد أن وافق خلف الله على البحث عن الكنز في منطقة مليئة بالألغام خلف تبة موجود بمنطقة صحراوية.

والتقى خلف الله بالشيخ مهيوب الذي يقوم بدوره الفنان أحمد ماهر، حيث حذره الأخير من وعرة المنطقة من كثرة ألغامها وأن كثير ممن سبقوه لقوا حتفهم أثناء وجودهم في هذه المنطقة إثر انفجار لغم أسفلهم، لكن الشيخ خلف الله طمأنه وأعرب له عن استعداده للبحث بكامل حذره، واستبشاره خيرًا بما سيحدث.

لكن عاصفة ترابية هبت على المنطقة وأعقبها انفجار لغم، ما جعل حاتم والشيخ مهيوب والحاجة زهرة، يعتقدوا بمقتل الشيخ خلف، لكنه لم يمت وعثر على الكنز، ثم هرب إلى بلده والتقى بزوجته صباح وعمه الشيخ جاد، لكنه يعود مرة ثانية لمنزل فريدة زوجة قدري الأخ الأكبر لحاتم، ليساعده في الشفاء، بينما يفاجأ حاتم ببقاء الشيخ خلف حيًا بعد أن علم من فريدة.