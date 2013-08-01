اغتيال قائد قوات "درع ليبيا" في مدينة درنة

كتب : أ ش أ الخميس 01-08-2013 13:00

أعلنت مصادر أمنية ليببة أن مجموعة مسلحة مجهولة اغتالت قائد قوات "درع ليبيا" في مدينة درنة شرقي البلاد المقدم عدنان النويصري بإطلاق الرصاص عليه الليلة الماضية ما أدى إلى وفاته على الفور وإصابة أحد أبنائه، والذي كان مرافقا له بإصابات خطيرة.

وأوضحت المصادر اليوم، أن النويصري من أوائل ضباط الجيش الليبي الذين انشقوا عن النظام الليبي السابق، وانضم للثورة الليبية مبكرا، التي أطاحت بالنظام في العام 2011، وتعرض منزل الضابط القتيل للاستهداف بعبوة ناسفة خلال الفترة الماضية تسببت في تحطيم باب المنزل وتدميره سيارته.

وتشهد ليبيا حاليا سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات، التي تستهدف ضباط في الجيش والشرطة ونشطاء سياسيين وعدد من المنشآت الهامة بالقضاء والشرطة.