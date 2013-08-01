8,8% ارتفاع فى حصة «هيونداى» فى سوق السيارات العالمية

كتب : الوطن الخميس 01-08-2013 11:41

استطاعت مجموعة «هيونداى موتور» الكورية الجنوبية، التى تنتج سيارات هيونداى وكيا من سوق السيارات العالمية، أن ترفع حصتها فى سوق السيارات العالمية حيث زادت خلال النصف الأول من العام الحالى إلى 8,8% بمبيعات قدرها 3,48 مليون سيارة، وقد زادت حصة هيونداى بمقدار 0,2% عن حصة مجموعة «هيونداى موتور» خلال النصف الأول من العام الماضى، إلا أنها نفس مستوى الحصة خلال العام الماضى ككل.

وقال تقرير لمؤسسة «إل إم سى أوتوموتيف» الأمريكية المتخصصة فى دراسة الأسواق، إن «حصة هيونداى انخفضت فى السوق الأمريكية من 8,9% إلى 8,2%، غير أنها ارتفعت فى سوق أوروبا من 5,9% إلى 6,2% خلال النصف الأول من العام الحالى».

وترى هيونداى وتابعتها كيا موتورز أن زيادة حصتيهما من أسواق العالم ترجع إلى محاولة إيجاد أسواق جديدة عن طريق تشغيل مصانعها فى الخارج بصورة إيجابية وسط الركود فى السوق المحلية، وقلة الإنتاج فى مصانعهما المحلية. انخفض عدد السيارات المنتجة فى مصانع محلية بكوريا الجنوبية بنسبة 5,6% فى النصف الأول من العام مقارنة مع العام الماضى، غير أن مصانعها فى الخارج عوضت ذلك بزيادة الإنتاج بنسبة 20,8% خلال الفترة نفسها.