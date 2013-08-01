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«نيسان موتور إيجيبت» تطرح «بانفايندر» لأول مرة فى مصر

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«نيسان موتور إيجيبت» تطرح «بانفايندر» لأول مرة فى مصر «نيسان موتور إيجيبت» تطرح «بانفايندر» لأول مرة فى مصر
تكنولوجيا متطورة مع نظام الدفع الرباعى الذكى و30% توفير فى استهلاك الوقود

كتب : الوطن الخميس 01-08-2013 11:43

أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت عن إطلاق سيارتها الجديدة نيسان بانفايندر لأول مرة فى ، وتأتى السيارة بانفايندر بمحرك قوى بسعة 3٫500 سى سى، 6 سليندر ينتج قوة قدرها 254 حصان، يصاحبه ناقل حركة متطور (CVT) ذو تغيير مستمر يوفر استهلاك البنزين بنسبة 30% عن الأجيال السابقة، ويتفوق على المحركات الأخرى ذات السعة اللترية الأكبر فى الطرازات المنافسة، ويساعد نظام الدفع الرباعى الذكى على التكيف، ومواكبة ظروف القيادة المختلفة.

وتعد بانفايندر، هى السيارة الوحيدة فى فئتها التى يتوافر فيها هذا النظام الذى يتيح حرية الاختيار بين الدفع الثنائى أو الرباعى أو الأوتوماتيكى الذى من شأنه التعرف على نوعية الطرق ذاتياً ويواكبه نظام مساعدة على صعود التلال والتحكم فى المرتفعات.

وقال رئيس مجلس إدارة نيسان موتور إيجيبت والعضو المنتدب كازوتاكا نامبو، إن نيسان بانفايندر الجديدة بتصميمها الأنيق والجديد وقدراتها المتميزة والمتطورة تقلب الموازين فى فئة السيارات الكبيرة المتعددة الاستخدامات وترتقى بمستوى الفخامة والجودة التى تقدمها نيسان لعملائها.

وقال محمود حلاوة، نائب رئيس مجلس إدارة نيسان موتور إيجيبت: «المزيج المتميز من الفخامة، والراحة، وتوفير استهلاك الوقود يجعل من بانفايندر الجديدة سيارة فريدة وجديرة بأن تكون خير ممثل لاسم وعلامة نيسان».

وتأتى السيارة بانفايندر بشبكة كروم أمامية أنيقة، وتنفرد بفتحتى سقف بانوراما تمتدان من الأمام حتى مقاعد الصف الثالث وتصاحبها نوافذ عريضة وواسعة توفر مساحة رؤية وراحة أكثر لركابها، كما تتوافر مميزات أخرى كثيرة مثل مقاعد من الجلد الطبيعى ذات ذاكرة تمكنها من التعرف على قائد السيارة وملاءمته، إضافة إلى خاصية التدفئة الذاتية، والمفتاح الذكى الذى يتيح لك دخول السيارة، وفتح الحقيبة الخلفية للسيارة عن بُعد وبدون الحاجة للمفتاح العادى.

ويأتى النظام الصوتى بطراز BOSE كمواصفة أساسية ويصاحبه 12 سماعة ليوفر متعة ونقاء صوتياً لكل الركاب، وأيضاً يتوافر قرص صلب بسعة 2 جيجابايت لتتمكن من تسجيل والاحتفاظ بالموسيقى، وكانت أول سيارة بانفايندر أُنتجت قبل أكثر من 25 عاماً، وحافظت الأجيال المختلفة من بانفايندر على روح المغامرة على الرغم من التطور المستمر.

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DMC

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