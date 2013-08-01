1.2 مليار دولار أرباح «جنرال موتورز»

كتب : الوطن الخميس 01-08-2013 11:44

حققت جنرال موتورز أرباحا قدرها 1.2 مليار دولار فى سوق نيويورك المالية، ووصل صافى الإيرادات للربع الثانى للعام 2013 إلى 39.1 مليار دولار بالمقارنة مع 37.6 مليار دولار لنفس الفترة من العام 2012، وبلغت نسبة الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب 2.3 مليار دولار بالمقارنة مع 2.1 مليار دولار للفترة ذاتها من العام 2012.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لجنرال موتورز، دان أكيرسون، إن جنرال موتورز مستمرة فى تقديم الأداء الجيد فى الولايات المتحدة الأمريكية والصين، اللتين تعتبران أهم سوقين لديها، وأضاف: «قامت ببعض الإنجازات فى أوروبا ولاحظنا الأداء الثابت لعلاماتنا التجارية العالمية المتمثلة فى شيفروليه، وكاديلاك أما بالنسبة لما تبقى من العام فسنركز على ربح عملاء جدد يرغبون بشراء سيارات ذات جودة عالية وقيمة تنافسية».