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«تويوتا إيجيبت» تستعد لطرح طراز جديد فى مصر

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«تويوتا إيجيبت» تستعد لطرح طراز جديد فى مصر «تويوتا إيجيبت» تستعد لطرح طراز جديد فى مصر

كتب : الوطن الخميس 01-08-2013 11:47

تستعد شركة تويوتا إيجيبت لإطلاق أحدث طرازات الصانع اليابانى العريق «تويوتا» فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وصرح أحد مسئولى تويوتا إيجيبت، إنه من المتوقع أن يكون الطراز الجديد مفاجأة لعشاق تويوتا من حيث الشكل، والإمكانيات، وأكد أن الشركة تثق أن هذا الطراز سيحقق نجاحا كبيرا فى السوق المصرية، وسيواصل تسجيل أرقام مبيعات قياسية ليؤكد النجاح الذى حققته تلك الشركة على مدار تاريخها الطويل فى السوق المصرية والتميز الذى يتوالى عاما بعد الآخر، والثقة الكبيرة الراسخة لكل المصريين فى سيارات تويوتا.

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