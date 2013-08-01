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جيزاوي يحصل على الاستغناء من الأهلي للانتظام مع النصر

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جيزاوي يحصل على الاستغناء من الأهلي للانتظام مع النصر جيزاوي يحصل على الاستغناء من الأهلي للانتظام مع النصر

حصل المهاجم عبد الرحيم جيزاوي على الاستغناء الخاص به من أهلي جدة، ليصبح جاهزا للانضمام إلى فريقه الجديد النصر.

وكان النصر قد تعاقد مع جيزاوي في يوليو الماضي ولمدة خمسة مواسم، وكان ينتظر انتهاء عقد اللاعب الأهلي بعد عدة أشهر للانتظام مع الفريق الأصفر.

إلا أن توقيع اللاعب على مخالصة مالية مع النصر وحصوله على الاستغناء، سيجعله ينتظم في تدريبات العالمي خلال أيام.

ويعد جيزاوي خامس صفقات النصر للموسم الجديد بعد ضم يحيي الشهري من الاتفاق ومحمد نور قائد اتحاد جدة والثنائي البرازيلي إيفرتون وإيلتون.

ويسعى النصر بتلك التعاقدات إلى الفوز بلقب الدوري السعودي الممتاز للمرة الأولى منذ 29 عاما.

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