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هداف الدوري الألماني يتوعد العين بالهزيمة في السوبر

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هداف الدوري الألماني يتوعد العين بالهزيمة في السوبر هداف الدوري الألماني يتوعد العين بالهزيمة في السوبر

أعرب البرازيلي جرافيتي مهاجم أهلي دبي عن تفاؤله بتحقيق الألقاب مع فريقه خلال الموسم المقبل من الدوري الإماراتي.

وقال مهاجم فولفسبورج وهداف الدوري الألماني السابق لصحيفة الرؤية "سنبدأ الموسم ببطولة السوبر أمام العين."

ويصطدم الأهلي بطل كأس أمير الدولة بالعين بطل الدوري الإماراتي، في مباراة السوبر المحلي يوم 30 أغسطس الجاري.

وتابع جرافيتي "الموسم المقبل سيكون صعبا على كل الفرق، ولكن علينا التركيز واللعب بطموح لحصد البطولات."

وأضاف اللاعب "سننافس على لقب الدوري حتى النفس الأخير، وسيكون العين هو منافسنا الأقوى حتى الجولات الأخيرة، كما سنعمل على الاحتفاظ بلقب الكأس."

ويرى جرافيتي أن المربع الذهبي للموسم المقبل من الدوري الإماراتي سيتكون من الأهلي والعين والوحدة والجزيرة.

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