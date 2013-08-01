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' نهائي مونديال 2014 بين البرازيل وألمانيا أو إسبانيا '

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' نهائي مونديال 2014 بين البرازيل وألمانيا أو إسبانيا ' ' نهائي مونديال 2014 بين البرازيل وألمانيا أو إسبانيا '

(إفي) - يتوقع أسطورة كرة القدم البرازيلي السابق بيليه في نيويورك ان يخوض منتخب بلاده نهائي مونديال 2014 في ريو دي جانيرو مع "إسبانيا أو ألمانيا".

وذكر بيليه في تصريحات صحفية أثناء لقاء مع مائة طفل في نيويورك "يتبقى عام على الكأس. اثق في ان البرازيل ستتأهل إلى النهائي مع إسبانيا أو ألمانيا، لكنها ستصل للنهائي".

وقال "كان لدينا بعض المشكلات في الاعوام الاخيرة، لكن الان بعد كأس القارات، اعتقد ان لدينا فريق مؤهل ومدرب كبير، لويز فيليبي سكولاري، في قيادة لاعبين يمكن ان يصلوا إلى النهائي".

وأضاف بطل العالم ثلاث مرات ان البرازيلي نيمار الذي انضم مؤخرا إلى برشلونة يعد "لاعب كبير" خرج من فريقه و"بقوة" ليصبح "أفضل".

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