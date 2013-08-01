استمرار معامل الحاسب بجامعة بنها فى استقبال المرحلة الثانية للتنسيق

استمر مكتب التنسيق بجامعة بنها لليوم الثالث على التوالى فى استقبال طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة، وذلك لملء استمارات الترشيح للكليات الراغبين فيها عبر المعامل التى أعدتها الجامعة لذلك من خلال 5 معامل للحاسب الآلى.

ومن جانبه، نفى الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها انقطاع التيار الكهربائى عن مكتب التنسيق، وأشار إلى أن الازدحام جاء نتيجة زيادة عدد طلاب المرحلة الثانية موضحا أنه تم إعداد 5 معامل مدعمة بـ50 جهاز حاسب آلى، وموظفين مدربين على أعلى مستوى لاستقبال الطلاب لتسهيل عملية التسجيل الإلكترونى، بكليات التجارة والتربية وهندسة بنها، وهندسة شبرا، بالإضافة لمعمل مشتهر.

جدير بالذكر أن معامل الحاسب الآلى بالجامعات بدأت، يوم الثلاثاء الماضى فى استقبال طلاب المرحلة الثانية للتنسيق، اليوم لتسجيل رغباتهم إلكترونيا، لمدة خمس أيام، بحد أدنى، للمجموعة العلمية بـ327 درجة فأكثر وعدد الطلاب 90422 طالبا، وبالنسبة للمجموعة الأدبية 287 درجة، وعدد الطلاب 64617 طالبا.

وأضاف شمس إلى أن الطلاب يمكنهم أيضا التقدم إلكترونيا لتسجيل رغباتهم، من خلال أى حاسب شخصى أو جهاز كمبيوتر، موضحا بأن تتوفر أماكن خالية لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، لطلاب الشعبة العلمية بكليات الحاسبات والمعلومات والتمريض والفنون التطبيقية والجميلة، كما تتاح أماكن لطلاب العلمى بكليات الإعلام بالقاهرة وبنى سويف، والتمريض، والفنون الجميلة، والآثار بالإضافة لكليات العلوم والتربية رياضة والآداب وباقى الكليات.

كما تتاح لطلاب الأدبى أماكن بكليات الحقوق والآداب والتربية والآداب والتجارة والسياحة والفنادق والتربية النوعية، بالإضافة لكليات الانتساب الموجه، بالإضافة لكليات أخرى.