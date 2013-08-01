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"تعليم السويس" تصرف 30 ألف جنيه باقى رواتب معلمى عباس العقاد

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"تعليم السويس" تصرف 30 ألف جنيه باقى رواتب معلمى عباس العقاد "تعليم السويس" تصرف 30 ألف جنيه باقى رواتب معلمى عباس العقاد

قرر السعيد شومان مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس صباح اليوم، الخميس، صرف 30 ألف جنيه من باقى رواتب المعلمين بمدرسة عباس العقاد بحى فيصل والذى تم سرقتها من رواتبهم بالأمس، وذلك من البنود الخاصة بالمديرية حتى انتهاء أزمة رواتبهم وعودة الأموال المسروقة.

كان مصطفى فتح الله مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم قد أخطر اللواء حسن عيد حكمدار السويس أمس الأربعاء بواقعة سرقه 30 ألف جنيه من راتب العاملين بالمدرسة، وأفاد أنه عقب قيام سكرتيرة المدرسة ومندوبة الصرف (ق.أ.م) بصرف المرتبات، استقلت سيارة أجرة، وبعد نزولها من السيارة اكتشفت وجود قطع بحقيبة بلاستيك، كانت قد وضعت فيها مرتبات زملائها التى تبلغ 84750 جنيها، وسرقة 30 ألف جنيه منها.

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