نصائح الحد من الإمساك والجفاف أثناء الصوم

هل تعانين من الإمساك والجفاف خلال شهر رمضان؟ إنه أمر شائع بين الصائمين، حيث أكدت البحوث الطبية أن الصيام لساعات طويلة أثناء النهار، خصوصاً في الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة، قد يعرّض الجسد إلى نقص نسبة السوائل والماء فيه، وبالتالي الإصابة بالجفاف والإمساك. لذا ينصحك الخبراء بما يلي:

_ تناولي ما بين 8 إلى 10 أكواب من السوائل يومياً؛ حيث تشير الدراسات الطبية إلى أن تناول السوائل يساهم في الحفاظ على ليونة البراز، ويحدّ من حالات الإمساك الصعبة.

_ تناولي الأطعمة الغنية بالألياف؛ حيث يساعد تناول الألياف على تليين الفضلات بما يسمح لها باجتياز القناة الهضمية بنعومة؛ لذلك يجب تناول ما يتراوح بين 20 و35 غراماً من الألياف يومياً، وتعتبر الحبوب الكاملة والفاكهة والخضراوات أفضل مصادر غذائية للألياف.

_ تناولي الطعام وفقاً لوجبات منتظمة؛ حيث يؤدي الالتزام بتناول الطعام في مواعيد منتظمة ومحددة، خصوصاً في رمضان، على تحفيز الأمعاء على العمل بشكل طبيعي.

_ ممارسة الرياضة بانتظام؛ إذ تحثّ التمرينات العضلات الهضمية على العمل وسرعة مرور الغذاء في قناة الهضم. لذا ينصح الأطباء من يعانون الإمساك بممارسة رياضة المشي لمدّة 30 دقيقة يومياً.

_ الاستجابة لنداء الجسم: يؤدي التأخر في إخراج الفضلات عند الشعور بالحاجة إلى التبرز إلى قيام الجسم بامتصاص كمية أكبر من الماء الموجود في هذه الفضلات، ما يزيدها قسوة وجموداً، وبالتالي تزيد فرص الإصابة بالإمساك وصعوبة في الإخراج.

_ الحدّ من التوتر: يؤدّي التوتر والقلق إلى إبطاء عملية الهضم والامتصاص، وفي هذا الصدد ينصح الباحثون من يعانون من حالات الإمساك المزمنة بضرورة ممارسة اليوغا أو التدليك؛ لإزالة التوتر والمساعدة على الاسترخاء، وبالتالي الحد من الإمساك.

_ تناولي التمر: تشير الدراسات الطبية إلى فوائد التمر في تليين حركة الأمعاء، بما يساعد على تجنّب الإصابة بالإمساك.